Tessera sanitaria, come chiedere il duplicato in caso di smarrimento, furto o deterioramento (Di venerdì 23 aprile 2021) Dimenticata forse nel portafogli – specie per le fasce più giovani – la Tessera sanitaria è tornata negli ultimi mesi alla sua centralità di documento essenziale per l’accesso alle prestazioni del Sistema sanitario nazionale e non solo. Si tratta del documento personale che ha sostituito il tesserino plastificato del codice fiscale – quello bianco e verde – e viene rilasciata a tutti i cittadini italiani e stranieri che hanno diritto alle prestazioni fornite dal Ssn. Da ormai dieci anni il nome completo è Tessera sanitaria-Carta nazionale dei servizi e ha un microchip dove sono memorizzati i dati personali che consentono l’accesso ai servizi in rete e altri accessi rapidi. Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 aprile 2021) Dimenticata forse nel portafogli – specie per le fasce più giovani – la Tessera sanitaria è tornata negli ultimi mesi alla sua centralità di documento essenziale per l’accesso alle prestazioni del Sistema sanitario nazionale e non solo. Si tratta del documento personale che ha sostituito il tesserino plastificato del codice fiscale – quello bianco e verde – e viene rilasciata a tutti i cittadini italiani e stranieri che hanno diritto alle prestazioni fornite dal Ssn. Da ormai dieci anni il nome completo è Tessera sanitaria-Carta nazionale dei servizi e ha un microchip dove sono memorizzati i dati personali che consentono l’accesso ai servizi in rete e altri accessi rapidi.

Adnkronos : #Passvaccinale: il sottosegretario alla Salute lancia la proposta. Che ne pensate? - EugenioGiani : Domani e giovedì tutte le persone con più di 80 anni, che ancora non hanno ricevuto informazioni o appuntamento sul… - RegLiguria : VACCINAZIONE ANTI-COVID, APERTE LE PRENOTAZIONI ONLINE PER LA FASCIA 60-64 ANNI Tutte le persone fra i 60 e i 64 a… - LucaButti : @Adnkronos ??Potrebbe essere un'idea una tessera sanitaria a punti da spendere in farmacia, visto che ogni sei mesi… - AldTar : @capricorn1810 @MarcoVarchetta @StefanoSamma7 @fisicoperaria Da noi invece inserisci codice fiscale e numero della… -