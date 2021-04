Ponte Morandi, i pm: «Nessun rinforzo in 51 anni. Aspi risparmiava per spartirsi gli utili» (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Ponte Morandi è crollato perché in 50 anni Nessuno ha effettuato gli interventi di manutenzione necessari. Perché sarebbe costato troppo. E quei soldi i dirigenti di Autostrade preferivano spartirseli. Lo scrivono il procuratore aggiunto Paolo D’Ovidio e i sostituti Massimo Terrile e Walter Cotugno nell’avviso di conclusione dell’indagine preliminare inviato a 69 persone fra dirigenti e tecnici di Autostrade per l’Italia e Spea Engineering e del Ministero delle Infrastrutture. Sono accusati a vario titolo di essere responsabili della strage del 14 agosto 2018, che uccise 43 persone. Gli addebiti vanno dall’omicidio stradale plurimo, al crollo doloso, al falso, all’attentato alla sicurezza dei trasporti. Il Secolo XIX ricostruisce le parole degli inquirenti. I pm scrivono: «Tra il battesimo del 1967 e il crollo, per ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 aprile 2021) Ilè crollato perché in 50o ha effettuato gli interventi di manutenzione necessari. Perché sarebbe costato troppo. E quei soldi i dirigenti di Autostrade preferivano spartirseli. Lo scrivono il procuratore aggiunto Paolo D’Ovidio e i sostituti Massimo Terrile e Walter Cotugno nell’avviso di conclusione dell’indagine preliminare inviato a 69 persone fra dirigenti e tecnici di Autostrade per l’Italia e Spea Engineering e del Ministero delle Infrastrutture. Sono accusati a vario titolo di essere responsabili della strage del 14 agosto 2018, che uccise 43 persone. Gli addebiti vanno dall’omicidio stradale plurimo, al crollo doloso, al falso, all’attentato alla sicurezza dei trasporti. Il Secolo XIX ricostruisce le parole degli inquirenti. I pm scrivono: «Tra il battesimo del 1967 e il crollo, per ...

