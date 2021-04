Omicidio-suicidio a Roma: uccide la madre con un fucile da sub e si spara. Morto anche il figlio in ospedale (Di venerdì 23 aprile 2021) Ha prima ucciso la madre, ha appiccato l’incendio per eliminare ogni traccia e poi si è sparato per farla finita. Ma dopo undici giorni in ospedale lui, William Leo, figlio della vittima, rimasto ferito non ce l’ha fatta ed è Morto oggi in ospedale, dove versava in condizioni critiche. Quella mattina del 12 aprile scorso, i vigili del fuoco e i Carabinieri erano intervenuti per un incendio ed erano stati avvisati proprio da William Leo. Poi, la tragica scoperta del cadavere di una donna in quella casa distrutta dalle fiamme. Non una terribile fatalità o un incidente come inizialmente si pensava, perché sono subito emersi dettagli inquietanti su quanto accaduto a Roma, in Via di Grotte d’Arcaccio,148. Omicidio-suicidio a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 aprile 2021) Ha prima ucciso la, ha appiccato l’incendio per eliminare ogni traccia e poi si èto per farla finita. Ma dopo undici giorni inlui, William Leo,della vittima, rimasto ferito non ce l’ha fatta ed èoggi in, dove versava in condizioni critiche. Quella mattina del 12 aprile scorso, i vigili del fuoco e i Carabinieri erano intervenuti per un incendio ed erano stati avvisati proprio da William Leo. Poi, la tragica scoperta del cadavere di una donna in quella casa distrutta dalle fiamme. Non una terribile fatalità o un incidente come inizialmente si pensava, perché sono subito emersi dettagli inquietanti su quanto accaduto a, in Via di Grotte d’Arcaccio,148.a ...

