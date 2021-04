Mattel | boom dei ricavi in primo trimestre per il colosso dei giocattoli

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) –deisecondo solo a Lego per fatturato (con brand come Barbie, Monster High e Hot Wheels) ha riportato risultati migliori del previsto neldel 2021. Isono stati pari a 874 milioni, in crescita del 47% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e superiori ai 684 attesti dagli analisti. Le perdite per azione sono state di 10 centesimi, contro i 35 attesi (secondo dati Refinitiv), con una perdita netta di 115 milioni di dollari, in miglioramento di 96 milioni. L’EBITDA Adjusted è stato di 89 milioni di dollari, in un aumento di 155 milioni. Durante una call con gli analisti, la società ha detto che prevedein aumento dal 6% all’8% quest’anno, a valuta costante. In precedenza, la società puntava ...