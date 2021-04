Valchirie nominate | scommettiamo sull’Isola dei Famosi

(Di giovedì 22 aprile 2021) Questa sera 22 aprile 2021 andrà in onda l’undicesima puntata dell’Isola dei. Leformate da Fariba Teherani, Vera Gemma e Miryea Stabile sono in nomination e durante la puntata scopriranno chi tra loro dovrà lasciare l’isola. Chi uscirà secondo le scommesse?con le ore contate? Nei giorni scorsi si era vistodeiun’avvicinamento verso le amazzoni Vera e Miryea da parte di Fariba e Beatrice. Quest’ultime che erano stateavevano deciso di allontanarsi dal resto del gruppo perché si sentivano escluse come la Gemma e la Stabile. Le quattro donne sono poi state definite “”. Nella precedente puntata, andata in onda lunedì 19, abbiamo assistito alla eliminazione di Beatrice Marchetti. La ragazza ha ...

EricaLobby : Miryea, Fariba, Beatrice e Vera si sono nominate le Valchirie #Isola #tommasozorzi -

... ovvero 'Per esser state rinnegate,e allontanate dal gruppo' . Ora le due ex amazzoni ribattezzaterivendicano la loro libertà e la loro indipendenza nonostante le accuse del ...... le duequesta volta però lasciano la Palapa e vengono trasferite in un'altra isola dove ... da un lato i naufraghi e dall'altro lecomposte da Vera Gemma , Beatrice Marchetti, Miryea ...Isola dei Famosi, Vera Gemma a Fariba Tehrani: "Non mi devi dire chi devo nominare" Nel daytime del 37esimo giorno che i naufraghi de L'Isola dei Famosi ...Nella decima puntata dell'Isola dei Famosi 2021 abbiamo assistito alla scoperta di una nuova isola e nuovi scontri ecco per voi il resoconto ...