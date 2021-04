L'inchiesta sulla morte di Cinzia Pennino, via ad altri accertamenti su organi e tessuti (Di giovedì 22 aprile 2021) Il caso della docente morta, aperto un fascicolo: toccherà alla task force regionale fare chiarezza 29 marzo 2021 Docente morta, eseguita l'autopsia: spunta l'ipotesi di una patologia congenita 31 ... Leggi su palermotoday (Di giovedì 22 aprile 2021) Il caso della docente morta, aperto un fascicolo: toccherà alla task force regionale fare chiarezza 29 marzo 2021 Docente morta, eseguita l'autopsia: spunta l'ipotesi di una patologia congenita 31 ...

Advertising

fattoquotidiano : Ponte Morandi, chiusa l’inchiesta: 71 indagati. “Manutenzioni non adeguate. Decisioni operative sulla sicurezza del… - ItaliaViva : Da tempo abbiamo chiesto una commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia perché crediamo che le famiglie… - raicinque : La tormentata storia d’amore tra Kurt Cobain e Courtney Love ricostruita nel film del pluripremiato regista Mike Br… - ag_notizie : L'inchiesta sulla truffa nell'accoglienza, revocata misura per il ragioniere della Omnia - Tg3web : La Procura di Genova chiude l'inchiesta sul crollo del ponte Morandi. Secondo i pubblici ministeri 'in 51 anni non… -