I musei riaprono dal 26/4 anche nel fine settimana su prenotazione

(Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dal 26 aprilenelle zone gialle secondo i protocolli di sicurezza già adottati prima dell’ultima chiusura. Le visite sono disciplinate secondo le modalità indicate nei siti web istituzionali dei singoli istituti, la novità principale riguarda ilsuonline e telefonica (che deve avvenire almeno un giorno prima) le porte di pinacoteche,, parchi archeologici, complessi monumentali e mostre.Dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spaziall’aperto saranno svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto ...

anche, cinema e teatri. Dal 15 Maggio si può tornare in piscina ma solo all'aperto. Lo spostamento tra regioni è previsto con Green Pass. Queste sono le principali misure anti - Covid ...In zona gialla riapriranno i, mentre gli eventi in teatri, sale da concerto, cinema, live - ... In quella data nelle regioni in fascia giallale Fiere con 15 giorni di anticipo rispetto ...