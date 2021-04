Budkowski | Aggiornamenti promettenti sulla A521

(Di giovedì 22 aprile 2021) Ad Imola sono arrivati i primi punti stagionali, con il 9° posto di Esteban Ocon ed il 10° di Fernando Alonso, ma in casa Alpine sanno che questo non può bastare se si vuole quantomeno confermare il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Budkowski Aggiornamenti

Autosprint.it

Motivo per cui, parola di Marcin, la squadra sta programmando"promettenti" sulla A521 . Indicente Bottas, danni ingenti e Pu sotto osservazione Nessuna sorpresa ad Imola ...Gliportati da Alpine acquistano ulteriore rilevanza alla luce della recente intervista rilasciata ad Auto Motor und Sport dal direttore esecutivo Marcin. Il tecnico polacco ...Il direttore esecutivo del team francese ha spiegato che l'Alpine si aspettava un inizio di stagione difficile, aggiungendo però che le analisi sugli aggiornamenti per i prossimi GP sono "promettenti" ...La stagione dell'Alpine potrebbe essere stata compromessa da problemi in fabbrica che ne avrebbero ostacolato la progettazione.