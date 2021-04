Tajani | pronti per riforma | altri partiti non giochino di retroguardia

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma – “Quando mi candidai a sindaco di Roma il mio programma puntava su una visione diversa della Capitale. Su questo aspetto non abbiamo cambiato idea. Roma non puo’ essere diversa da altre capitali, alcune delle quali sono vere citta’-stato, serve un ruolo diverso per una citta’ che ospita il Vaticano, la Fao e tutta una serie di organismi internazionali di altissimo livello”. Cosi’ il vicepresidente di Forza Italia, Antonionel corso del convegno ‘Una legge costituzionale per Roma Capitale’, organizzato dal partito, in occasione del Natale di Roma. “Roma dovrebbe diventare il fiore all’occhiello dell’Europa del sud e invece da troppo anni maltrattata e su questo bisogna riconoscere anche le responsabilita’ del centrodestra. Ora invece abbiamo le idee chiare e e spero che le altre forze di Governo nondi ...