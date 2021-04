Superlega al capolinea | si defilano le 6 inglesi e l’Inter La resa di Agnelli

Advertising

sole24ore : ?? #Superlega al capolinea, oltre alle 6 inglesi si defila anche l’Inter: «Non più interessati»… - sole24ore : ?? #Superlega al capolinea, ma #Agnelli insiste: «Andiamo avanti, ma valuteremo le proposte di Fifa e Uefa» -… - Fprime86 : RT @sole24ore: ?? #Superlega al capolinea, oltre alle 6 inglesi si defila anche l’Inter: «Non più interessati» - ecirtaeb_ : #SuperLega al capolinea. Un’idea malsana di calcio che decade prima ancora di nascere. Giusto così. Ora, le tre squ… - MarcoZH11 : RT @sole24ore: ?? #Superlega al capolinea, ma #Agnelli insiste: «Andiamo avanti, ma valuteremo le proposte di Fifa e Uefa» - -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega capolinea

Leggi anche, 10 ragioni per cui è una pessima idea, 10 ragioni per cui è una buona idea Super League: "Noi nel giusto, progetto da riconsiderare" Siamo anni luce distanti dai ...Lagi nel passato. Il progetto presentato alla mezzanotte di due giorni fa gi al, con la decisione di sfilarsi di alcuni dei 12 club fondatori. Dopo la defezione del Manchester ...Un campionato delle squadre del territorio del vecchio Regno delle Due Sicilie La provocazione arriva dai neoborboni dopo la nascita della SuperLega Si parla di una “questione meridionale” anche nel c ...Roma, 21 apr. (askanews) - Il faraonico progetto delle Superlega si sgonfia come un pallone bucato da quattro soldi. Tutte le squadre inglesi si ...