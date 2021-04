Roberta, morta per un neo: le dicevano di 'bere tisane e di fare meditazione' (Di mercoledì 21 aprile 2021) A Roberta Repetto, morta dopo l'asportazione di un neo, avevano consigliato di bere tisane e di fare meditazione. Secondo l'accusa, il medico e il santone indagati l'avevano convinta a non curare il ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 aprile 2021) ARepetto,dopo l'asportazione di un neo, avevano consigliato die di. Secondo l'accusa, il medico e il santone indagati l'avevano convinta a non curare il ...

