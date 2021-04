LIVE Freccia Vallone 2021 in DIRETTA: Pidcock, Gilbert e Higuita riescono a rientrare (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51 Rimangono appena 20 secondi di vantaggio ai battistrada. 15.49 In fuga continua a lavorare tantissimo Sylvain Moniquet che sta quasi staccando gli altri corridori rimasti. 15.48 Fra poco ci sarà l’ultima ascesa anche alla Côte du chemin des Gueuses. 15.47 Intanto si è riaccodato al plotone anche un combattivo Sergio Higuita che prova a tener duro. 15.45 E’ ritornato nelle prime posizioni Thomas Pidcock: ottimo segnale, sintomo di una grande condizione. 15.44 Vedremo se riuscirà a trionfare quest’oggi Alaphilippe: l’ultimo a vincere questa corsa con la maglia iridata è stato Cadel Evans nel 2010. 15.43 Ancora nel gruppo dei migliori non abbiamo visto Julian Alaphilippe che probabilmente si è tenuto nascosto volontariamente per sprecare meno energie possibili. 15.42 Venti ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.51 Rimangono appena 20 secondi di vantaggio ai battistrada. 15.49 In fuga continua a lavorare tantissimo Sylvain Moniquet che sta quasi staccando gli altri corridori rimasti. 15.48 Fra poco ci sarà l’ultima ascesa anche alla Côte du chemin des Gueuses. 15.47 Intanto si è riaccodato al plotone anche un combattivo Sergioche prova a tener duro. 15.45 E’ ritornato nelle prime posizioni Thomas: ottimo segnale, sintomo di una grande condizione. 15.44 Vedremo se riuscirà a trionfare quest’oggi Alaphilippe: l’ultimo a vincere questa corsa con la maglia iridata è stato Cadel Evans nel 2010. 15.43 Ancora nel gruppo dei migliori non abbiamo visto Julian Alaphilippe che probabilmente si è tenuto nascosto volontariamente per sprecare meno energie possibili. 15.42 Venti ...

Advertising

infoitsport : FRECCIA VALLONE, LA GRANDE SFIDA SUL MURO DI HUY. LIVE - infoitsport : DIRETTA Freccia Vallone 2021 LIVE - infoitsport : LIVE Freccia Vallone 2021 in DIRETTA: scende sotto i quattro minuti il vantaggio degli otto fuggitivi - GianniVEVO2022 : @D_Tirinnanzi Vammi live sulla Freccia Vallone ora - zazoomblog : LIVE Freccia Vallone 2021 in DIRETTA: tra le donne settimo successo di fila per van der Breggen terza Longo Borghin… -