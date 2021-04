Il marito ubriaco la prende a botte | calci e pugni davanti ai bambini | 37enne finisce a processo

(Di mercoledì 21 aprile 2021) ANCONA - In preda ai fumi dell' alcol , avrebbe più volte aggredito la moglie, insultandola e picchiandola. In un'occasione, l'avrebbe presa per i capelli, trascinata in sala e colpita cone ...

ANCONA - In preda ai fumi dell' alcol , avrebbe più volte aggredito la moglie, insultandola e picchiandola. In un'occasione, l'avrebbe presa per i capelli, trascinata in sala e colpita con calci e ...... spiegandole come le disavventure siano cominciate durante un viaggio in nave al seguito del,... da lei vista in compagnia di Leary; poi ha una discussione con Samuel, tornatoda una ...ANCONA - In preda ai fumi dell’alcol, avrebbe più volte aggredito la moglie, insultandola e picchiandola. In un’occasione, l’avrebbe presa per i capelli, trascinata in sala ...Denuncia il marito per maltrattamenti e dopo due mesi l’uomo rischia già di andare a processo. A febbraio scorso l’episodio clou, sotto lockdown, a Loreto, che ha portato una donna di origine albanese ...