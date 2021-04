I Sottotono vent' anni dopo | un singolo in uscita ' Mastroianni' e un album di inediti ' Originali'

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Per molti una sorpresa, per i fan e gli amici più fidati il coronamento di un desiderio ormai di lunga data: venerdì 23 aprile si riapre finalmente (e felicemente) una storia chefa è stata in ...

Advertising

RadioWebItalia : Dopo vent’anni il ritorno dei Sottotono con “Mastroianni” @RadioWebItalia - lacasadelrap : A distanza di vent’anni dall’ultimo lavoro in studio, i Sottotono stanno tornando! Il duo composto da Big Fish e To… - statodelsud : Dopo vent’anni tornano i Sottotono col singolo Mastroianni - Pino__Merola : Dopo vent’anni tornano i Sottotono col singolo Mastroianni - SkyTG24 : Dopo vent'anni tornano i Sottotono col singolo Mastroianni -

Ultime Notizie dalla rete : Sottotono vent

Il singolo 'Mastroianni', in uscita in radio e su tutte le piattaforme digitali, segna infatti il ritorno sulle scene - a distanza di'anni esatti dall'ultimo lavoro in studio - dei, un ......arriverà a distanza di'anni esatti dall'ultimo lavoro in studio di Tormento e Big Fish , ... In teoria , pubblicato nel marzo 2001, quarto e, fino ad oggi, ultimo album di inediti dei. ...Per molti una sorpresa, per i fan e gli amici più fidati il coronamento di un desiderio ormai di lunga data: venerdì 23 aprile si riapre finalmente (e felicemente) una storia che ...Dopo 20 anni il grande ritorno dei Sottotono. Venerdì 23 aprile esce il singolo “MASTROIANNI” il primo capitolo di una storia che vede protagonisti di nuovo insieme Big Fish ...