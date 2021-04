Superlega, Bayern Monaco e Psg dicono no (Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) – Superlega europea: Bayern Monaco e Psg non cambiano idea. I due club hanno ribadito che non entreranno a far parte del nuovo progetto al centro di un duro scontro tra i club fondatori da una parte e Fifa e Uefa dall’altra. “I nostri membri e tifosi rifiutano la Superlega”, ha dichiarato in una nota apparsa sul sito ufficiale il presidente della squadra bavarese Herbet Hainer. “Come Fc Bayern è nostro desiderio e nostro obiettivo che i club europei vivano una meravigliosa ed emozionante competizione come la Champions League e la sviluppino insieme alla Uefa. L’Fc Bayern dice no alla Superlega”.Nella nota il Ceo del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, ha aggiunto che “a nome del board, vorrei chiarire esplicitamente che l’Fc ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 aprile 2021) (Adnkronos) –europea:e Psg non cambiano idea. I due club hanno ribadito che non entreranno a far parte del nuovo progetto al centro di un duro scontro tra i club fondatori da una parte e Fifa e Uefa dall’altra. “I nostri membri e tifosi rifiutano la”, ha dichiarato in una nota apparsa sul sito ufficiale il presidente della squadra bavarese Herbet Hainer. “Come Fcè nostro desiderio e nostro obiettivo che i club europei vivano una meravigliosa ed emozionante competizione come la Champions League e la sviluppino insieme alla Uefa. L’Fcdice no alla”.Nella nota il Ceo del, Karl-Heinz Rummenigge, ha aggiunto che “a nome del board, vorrei chiarire esplicitamente che l’Fc ...

