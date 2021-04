Suisio | cade lungo un sentiero | 72enne soccorso dei Vigili del fuoco

Leggi su bergamonews

(Di martedì 20 aprile 2021) È stato necessario l’intervento deidelvolontari di Madone e i SAF della centrale di Bergamo per soccorrere un anziano a, in unciclabile sull’Adda. L’uomo di 72 anni della provincia di Milano, è statointorno alle 15.30 dopo una caduta di circa due metri. Sul posto anche EliBG, Croce Bianca Calusco D’Adda e Polizia Locale. Nella caduta ilha riportato alcune lesioni ed è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni. Le sue condizioni non sarebbero gravi.