Red Canzian | chi è | età | carriera | canzoni | dove abita | chi è la moglie | figli | Instagram

(Di martedì 20 aprile 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda a partire dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Red. Ma conosciamolo meglio! Red: chi è, età,Red, all’anagrafe Bruno, è nato a Quinto di Treviso il 30 novembre del 1091 ed è un noto compositore, cantante, polistrumentista e produttore discografico. Ha cominciato a suonare la chitarra da piccolo e ha preso parte a un gruppo trevigiano, prima di fare il provino per entrare a far parte dei Pooh. Nel 1973, infatti, è stato convocato dai Pooh che stava cercando un bassista e viene preso dal gruppo. Con loro colleziona un successo dopo l’altro, brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Red ...

Nel 2014 registra un album tributo ai Pooh insieme a Da venerdì 16 aprile in radio e disponibile in digitale "STAI CON ME" il singolo di GENISE con il featuring di, che ha scritto questo successo dei POOH con STEFANO D'ORAZIO. "Un giorno sono entrato in sala d'incisione, nella nostra sala d'incisione, mia - dice - e di Giancarlo Genise, ...