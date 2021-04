LIVE Tour of the Alps, seconda tappa in DIRETTA: cinque uomini al comando con 2’30” di vantaggio (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.19 Allungo da parte di Rueben Thompson in prossimità della vetta del GPM. 14.15 Ricordiamo i nomi dei cinque fuggitivi: Davide Bais (EOLO-Kometa), Rueben Thompson (Groupama-FDJ), Mathias Vacek (Gazprom-Rusvelo), Felix Engelhardt (Tirol) e Morten Hulgaard (Uno-X). 14.10 IL distacco tra i fuggitivi e il gruppo è sceso a 2’30”. 14.06 Ripreso Jense van Rensburg. 14.02 Il gruppo sta recuperando terreno. 13.57 Ineos Grenadiers in testa al gruppo. 13.52 I battistrada sono ai piedi del GPM del Gachenblick. 13.48 Davide Bais è dunque il leader virtuale della corsa. 13.44 Reinardt Jense van Rensburg perde terreno dal gruppetto dei battistrada. 13.40 Il gap tra i fuggitivi e il gruppo è di 3’05”. 13.36 Fatica e non poco Reinardt Jense van Rensburg. 13.32 I battistrada si trovano in un ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.19 Allungo da parte di Rueben Thompson in prossimità della vetta del GPM. 14.15 Ricordiamo i nomi deifuggitivi: Davide Bais (EOLO-Kometa), Rueben Thompson (Groupama-FDJ), Mathias Vacek (Gazprom-Rusvelo), Felix Engelhardt (Tirol) e Morten Hulgaard (Uno-X). 14.10 IL distacco tra i fuggitivi e il gruppo è sceso a”. 14.06 Ripreso Jense van Rensburg. 14.02 Il gruppo sta recuperando terreno. 13.57 Ineos Grenadiers in testa al gruppo. 13.52 I battistrada sono ai piedi del GPM del Gachenblick. 13.48 Davide Bais è dunque il leader virtuale della corsa. 13.44 Reinardt Jense van Rensburg perde terreno dal gruppetto dei battistrada. 13.40 Il gap tra i fuggitivi e il gruppo è di 3’05”. 13.36 Fatica e non poco Reinardt Jense van Rensburg. 13.32 I battistrada si trovano in un ...

