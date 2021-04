Covid: l’università di Stanford dubita sull’utilità delle mascherine (Di martedì 20 aprile 2021) Uno studio dell’università di Stanford ha rilevato che l’utilizzo delle mascherine non bloccherebbe la trasmissione del Covid e che addirittura sono dannose per la salute Il Covid secondo uno studio dell’università di Stanford sembra essere in grado raggirare agevolmente l’utilizzo delle mascherine facciali. Gli studiosi della ricerca mettono anche in evidenza aspetti che vanno oltre l’inutilità e la poca efficacia di tali strumenti di protezione, sottolineando anche possibili effetti danno si per la salute. Lo studio dell’università di Stanford Molti paesi in tutto il mondo hanno utilizzato maschere facciali mediche e non mediche come intervento non farmaceutico per ... Leggi su zon (Di martedì 20 aprile 2021) Uno studio deldiha rilevato che l’utilizzonon bloccherebbe la trasmissione dele che addirittura sono dannose per la salute Ilsecondo uno studio deldisembra essere in grado raggirare agevolmente l’utilizzofacciali. Gli studiosi della ricerca mettono anche in evidenza aspetti che vanno oltre l’inutilità e la poca efficacia di tali strumenti di protezione, sottolineando anche possibili effetti danno si per la salute. Lo studio deldiMolti paesi in tutto il mondo hanno utilizzato maschere facciali mediche e non mediche come intervento non farmaceutico per ...

