Lombardia | bilancio | giunta approva ‘rendiconto generale gestione 2020’ 2

(Adnkronos) – L'avanzo della gestione 2020, pari a 338 milioni, è in parte 'indotto' a seguito degli accordi Stato-Regioni in base ai quali la Lombardia si è impegnata a garantire, anche per il 2020, il pareggio di bilancio costituzionale con 192 milioni; la restante quota di avanzo è imputabile, principalmente, a risparmi di spesa corrente e all'avanzo – cumulato – della gestione 2019. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

