Lewis crea pericolo in retro contromano e tutto va bene? (Di lunedì 19 aprile 2021) C'è qualcosa che non va in tutto quello che è seguito all'uscita di Lewis Hamilton alla Tosa al 31esimo giro del Gp dell'Emilia Romagna. E non tanto perché, a seguito del fuoripista che lo aveva visto ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 19 aprile 2021) C'è qualcosa che non va inquello che è seguito all'uscita diHamilton alla Tosa al 31esimo giro del Gp dell'Emilia Romagna. E non tanto perché, a seguito del fuoripista che lo aveva visto ...

Advertising

zazoomblog : Lewis crea pericolo in retro contromano e tutto va bene? - #Lewis #pericolo #retro #contromano - landofaII : Lewis invece aveva raccontato di un viaggio nello spazio in una trilogia fantascientifica ambientata in altri piane… -