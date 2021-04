Le pagelle di Imola | Norris è ormai un top Max perfetto | promosso Leclerc | Bottas da 4

(Di lunedì 19 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

Gazzetta_it : #Imola le pagelle #Norris è ormai un top, la #McLaren è lui. #Verstappen perfetto, promosso Leclerc, #Bottas da 4… - infoitsport : F1, pagelle GP Imola: Verstappen non sbaglia nulla. Bottas in crisi nera, Leclerc e Sainz solidi - infoitsport : Gp Imola , pagelle: Norris 9,5 il migliore, Verstappen fa lo slalom, Ferrari da 7,5 - Italia_Notizie : Gp Imola, pagelle: Norris 9,5 il migliore, Verstappen fa lo slalom, Ferrari da 7,5 - F1inGenerale_ : F1 | Pagelle GP Imola: Verstappen e Norris sugli scudi tra pioggia, bandiere rosse e safety car -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle Imola

...99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena Tutte ledi Gazzetta per la prima volta online ...La McLaren è ottima e veloce, ma inferiore alla Red Bull e alla Mercedes: per questo Norris è l'mvp di2021 e sull'attuale terzo posto nel Mondiale può costruire qualcosa di significativo. Max ...Trionfo di un quasi perfetto Verstappen nel pazzo GP di Imola, sul podio insieme a Norris: sono loro i migliori delle pagelle della gara romagnola.NORRIS 10 Il più giovane di tutti è stato il più impeccabile. Tutti hanno commesso almeno una sbavatura, lui niente. Velocissimo e aggressivo, ha tenuto dietro Leclerc e ...