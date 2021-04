(Di lunedì 19 aprile 2021) Anche se ha iniziato lo sviluppo come un ramo di Assassin's Creed Odyssey, la nuova IPè stata lanciata con successo da Ubisoft. Al momento non sappiamo "quantificare" precisamente questo successo, ma sembra che il gioco non si fermerà qui. Parlando in un'intervista con Nintendo Everything, l'associate director di, Julien Galloudec, ha affermato che il team vorrebbe faril gioco un, e che Ubisoft ha iniziato già a pensare a questo obiettivo. Leggi altro...

Advertising

misteruplay2016 : Immortals Fenyx Rising potrebbe diventare un franchise - IGNitalia : L'associate director Julien Galloudec ha dichiarato della possibilità di un sequel per #ImmortalsFenyxRising con la… - MaestroOfferte : Immortals Fenyx Rising Limited Edition PS5 (Esclusiva - Nintendari_it : Immortals Fenyx Rising - Il nuovo DLC 'Gli Dei Perduti' arriva il 22 aprile! Ancora in offerta a 29,99€ - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #3: Immortals Fenyx Rising Limited Edition PS5 editore Ubisoft Spa a socio un… -

Ultime Notizie dalla rete : Immortals Fenyx

IGN Italia

Certamente è innegabile che Ubisoft sia riuscita a lanciare con successo una nuova IP qualeRising . Con il nuovo DLC alle porte, ora gli sviluppatori cominciano a pensare al futuro di quello che sperano possa diventare un nuovo franchise . In un'intervista a Nintendo ...Nel corso di un'intervista con Nintendo Everything l'associate director diRising - Julien Galloudec - ha discusso delle aspirazioni di Ubisoft sul futuro della nuova IP. Galloudec ha parlato della possibilità di un sequel anche se al momento il team si sta ...Ubisoft: 'stiamo iniziando a pensare a come espandere l'universo di gioco'. Anche se ha iniziato lo sviluppo come un ramo di Assassin's Creed Odyssey, la nuova IP Immortals Fenyx Rising è stata lancia ...Ubisoft ha svelato la data d'uscita e i dettagli per il terzo DLC previsto per Immortals Fenyx Rising, intitolato Gli Dei Perduti.