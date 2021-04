Grillo difende figlio accusato di stupro, la risposta genitori vittima (Di lunedì 19 aprile 2021) "Siamo distrutti. Il tentativo di fare spettacolo sulla pelle altrui è una farsa ripugnante". Così in una nota - diffusa dalla loro legale Giulia Bongiorno - i genitori della ragazza italo-svedese di 19 anni che ha denunciato di essere stata violentata da Ciro Grillo.genitori della ragazza: "Ripugnante"Per i genitori della giovane - che hanno commentato il video di Beppe Grillo che ha difeso la posizione del figlio - "cercare di trascinare la vittima sul banco degli imputati, cercare di sminuire e ridicolizzare il dolore, la disperazione e l'angoscia della vittima e dei suoi cari sono strategie misere e già viste, che non hanno nemmeno il pregio dell'inedito'". Leggi su tg24.sky (Di lunedì 19 aprile 2021) "Siamo distrutti. Il tentativo di fare spettacolo sulla pelle altrui è una farsa ripugnante". Così in una nota - diffusa dalla loro legale Giulia Bongiorno - idella ragazza italo-svedese di 19 anni che ha denunciato di essere stata violentata da Cirodella ragazza: "Ripugnante"Per idella giovane - che hanno commentato il video di Beppeche ha difeso la posizione del- "cercare di trascinare lasul banco degli imputati, cercare di sminuire e ridicolizzare il dolore, la disperazione e l'angoscia dellae dei suoi cari sono strategie misere e già viste, che non hanno nemmeno il pregio dell'inedito'".

