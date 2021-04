Traffico Roma del 18-04-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 aprile 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione cara Buona domenica nessuna novità di rilievo si mantiene scorrevole quindi regolare ilsulla rete viene a cittadina nella zona di Monte Mario la polizia locale Ci segnano anche un incidente in via Trionfale all’altezza di via Giuseppe Taverna in uscita Quindi dadisagi tutto sommato contenuti altro incidente con rallentamenti di lieve entità Torre Angela via del Torraccio di Torrenova altezza di via Rocco Pozzi incidente anche in via delle Cave di Pietralata tra via Cupa e via Olindo Malagodi in direzione della Tiburtina come diametralmente le dovute attenzioni un quarto incidente nel sud via Carlo Levi all’intersezione con la Pontina possibili ripercussioni al Talenti Per consentire lo svolgimento di una mostra mercato via Ugo Ojetti è chiusalo ...