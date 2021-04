No paura day a Bergamo: centinaia di persone sul Sentierone (Di domenica 18 aprile 2021) Si sono ritrovati lungo il Sentierone, per esporre la propria visione della pandemia: centinaia di persone hanno risposto presente all’appello del “No paura day”, arrivato anche a Bergamo alle 17 di domenica 18 aprile. In piazza persone di tutte le età, che hanno portato messaggi di dissenso riguardo la gestione dell’emergenza sanitaria. Quasi tutti, come da richiesta degli organizzatori, indossavano la mascherina: “Oggi verrà più volte chiesto di indossare la maschera nonostante noi personalmente la riteniamo uno strumento inutile, faremo uno sforzo in vista dell’evento – hanno scritto sul gruppo Telegram – Le motivazioni di questa scelta sono due: 1) vogliamo consentire a chi non la pensi come noi in merito di poter venire senza timore alcuno, il nostro obbiettivo è prettamente ... Leggi su bergamonews (Di domenica 18 aprile 2021) Si sono ritrovati lungo il, per esporre la propria visione della pandemia:dihanno risposto presente all’appello del “Noday”, arrivato anche aalle 17 di domenica 18 aprile. In piazzadi tutte le età, che hanno portato messaggi di dissenso riguardo la gestione dell’emergenza sanitaria. Quasi tutti, come da richiesta degli organizzatori, indossavano la mascherina: “Oggi verrà più volte chiesto di indossare la maschera nonostante noi personalmente la riteniamo uno strumento inutile, faremo uno sforzo in vista dell’evento – hanno scritto sul gruppo Telegram – Le motivazioni di questa scelta sono due: 1) vogliamo consentire a chi non la pensi come noi in merito di poter venire senza timore alcuno, il nostro obbiettivo è prettamente ...

