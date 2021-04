COME CONTROLLARE UN ESSERE UMANO DA REMOTO. È QUESTA LA CHIAVE? (Di domenica 18 aprile 2021) Per quanto ne sappiamo, coloro che hanno ricevuto il tampone bioptico cerebrale profondo potrebbero, tramite il nano-tatuaggio e la successiva formazione del terzo filamento di DNA sintetico, ESSERE già sotto controllo REMOTO. Tanto per cominciare non erano tanto lontani! Vaccini nasali: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18817519/ Theragripper In questo video il Dr. Charles Morgan parla ai cadetti e ai docenti di proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di domenica 18 aprile 2021) Per quanto ne sappiamo, coloro che hanno ricevuto il tampone bioptico cerebrale profondo potrebbero, tramite il nano-tatuaggio e la successiva formazione del terzo filamento di DNA sintetico,già sotto controllo. Tanto per cominciare non erano tanto lontani! Vaccini nasali: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18817519/ Theragripper In questo video il Dr. Charles Morgan parla ai cadetti e ai docenti di proviene da Database Italia.

