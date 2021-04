“Cento euro ai dipendenti per ogni libro letto”. Così un imprenditore di Bergamo (Di domenica 18 aprile 2021) Decisamente lodevole e senza dubbio unica l’iniziativa di un imprenditore italiano che ha deciso di regalare ai propri dipendenti un bonus da Cento euro per ogni libro letto, che diventano dueCento se viene scelto uno scritto in lingua inglese. Cento euro per ogni libro letto: come funziona (Foto IlFattoQuotidiano)Lui è Danilo Dadda, amministratore delegato della filiale in provincia di Bergamo della Vanoncini, che si occupa di edilizia sostenibile e di rivendita di materiali edili. “Se sono un grande lettore lo devo a mia madre – le parole dello stesso Dadda, riportate da IlFattoQuotidiano.it – quando frequentavo la scuola elementare ... Leggi su computermagazine (Di domenica 18 aprile 2021) Decisamente lodevole e senza dubbio unica l’iniziativa di unitaliano che ha deciso di regalare ai propriun bonus daper, che diventano duese viene scelto uno scritto in lingua inglese.per: come funziona (Foto IlFattoQuotidiano)Lui è Danilo Dadda, amministratore delegato della filiale in provincia didella Vanoncini, che si occupa di edilizia sostenibile e di rivendita di materiali edili. “Se sono un grandere lo devo a mia madre – le parole dello stesso Dadda, riportate da IlFattoQuotidiano.it – quando frequentavo la scuola elementare ...

Advertising

rossmasp1960 : RT @Giuseppinatatan: “Amo la lettura e do un buono da cento euro ai miei dipendenti per ogni libro letto e condiviso con i colleghi” Che be… - _Azul_forever : RT @Giuseppinatatan: “Amo la lettura e do un buono da cento euro ai miei dipendenti per ogni libro letto e condiviso con i colleghi” Che be… - CroccanteD : @Enneppi E io avrei preferito una villa, un conto corrente da un milione di euro, una Ferrari e un harem con cento belle ragazze. - Giuseppinatatan : “Amo la lettura e do un buono da cento euro ai miei dipendenti per ogni libro letto e condiviso con i colleghi” Che… - Fredericknapoli : “Amo la lettura e do un buono da cento euro ai miei dipendenti per ogni libro letto e condiviso con i colleghi”… -