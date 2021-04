Nel libro si scopre che Elisa non è la classica campionessa tutta casa | pedana e gara

Leggi su iodonna

(Di sabato 17 aprile 2021) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). A mettere insieme due fuoriclasse vengono fuori libri come questo. La prima fuoriclasse èDi Francisca, due medaglie d’oro ai Giochi di Londra 2012 – fioretto individuale e a squadre -, medaglia d’argento a Rio 2016: lache ha spodestato Valentina Vezzali (e che ora confida quanto la rivalità e l’inimicizia con Valentina l’abbia spinta a migliorarsi). La seconda fuoriclasse è Gaia Piccardi, che per il Corriere della Sera ha raccontato tutte le Olimpiadi estive e invernali da Sidney 2000 in poi, e ha intervistato i più grandi campioni (tra i quali va ricordato almeno Roger Federer). Giù la maschera (appena pubblicato da Solferino) si legge con grande piacere, anche se non si è esperti di scherma. Perchénon è la...