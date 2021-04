Malika Ayane e quell’eleganza del saper cantare in “Malifesto” (Di sabato 17 aprile 2021) Life&People.it Dopo più di due anni da ‘Domino‘ Malika Ayane è tornata finalmente a proporsi con un nuovo album d’inediti, Malifesto. Questo il titolo del nuovo progetto della cantante italo-marocchina, è tutto quello che il pop italiano ha (purtroppo) dimenticato di poter e dover essere. Dieci tracce completamente nuove arricchite da una cover “alla Malika” di un grande classico della tradizione musicale italiana. Il brano del Festival di Sanremo 2021 L’occasione per la pubblicazione di questo nuovo lavoro è stata la quinta partecipazione al Festival di Sanremo in carriera. Una partecipazione che, dopo ben 6 anni dall’ultima presenza, ha puntato a stupire più che a confermare. Malika Ayane al Teatro Ariston si è presentata con una “Ti piaci così” che ha puntato a raccontare una ... Leggi su lifeandpeople (Di sabato 17 aprile 2021) Life&People.it Dopo più di due anni da ‘Domino‘è tornata finalmente a proporsi con un nuovo album d’inediti,. Questo il titolo del nuovo progetto della cantante italo-marocchina, è tutto quello che il pop italiano ha (purtroppo) dimenticato di poter e dover essere. Dieci tracce completamente nuove arricchite da una cover “alla” di un grande classico della tradizione musicale italiana. Il brano del Festival di Sanremo 2021 L’occasione per la pubblicazione di questo nuovo lavoro è stata la quinta partecipazione al Festival di Sanremo in carriera. Una partecipazione che, dopo ben 6 anni dall’ultima presenza, ha puntato a stupire più che a confermare.al Teatro Ariston si è presentata con una “Ti piaci così” che ha puntato a raccontare una ...

