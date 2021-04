LIVE Moto3, GP Portogallo in DIRETTA: Migno lotta per la pole a Portimao (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DEL Portogallo DI MOTOGP 14.13 Ultimo giro di lancio. Migno al comando con il tempo di 1.47.833. 14.12 Tornano in pista i protagonisti! Strategia discutibile per Dennis Foggia che rischia di non poter tornare in pista per l’ultimo tentativo. 14.10 La classifica aggiornata alla vigilia degli ultimi tentativi: 1 16 A. Migno 1:47.883 2 2 G. RODRIGO +0.026 3 52 J. ALCOBA +0.270 4 11 S. GARCIA +0.460 5 17 J. MCPHEE +0.479 6 40 D. BINDER +0.630 7 53 D. ÖNCÜ +0.681 8 71 A. SASAKI +0.732 9 5 J. MASIA +0.739 10 7 D. FOGGIA +0.826 14.09 I protagonisti rientrano in pit lane per il cambio ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DELDI MOTOGP 14.13 Ultimo giro di lancio.al comando con il tempo di 1.47.833. 14.12 Tornano in pista i protagonisti! Strategia discutibile per Dennis Foggia che rischia di non poter tornare in pista per l’ultimo tentativo. 14.10 La classifica aggiornata alla vigilia degli ultimi tentativi: 1 16 A.1:47.883 2 2 G. RODRIGO +0.026 3 52 J. ALCOBA +0.270 4 11 S. GARCIA +0.460 5 17 J. MCPHEE +0.479 6 40 D. BINDER +0.630 7 53 D. ÖNCÜ +0.681 8 71 A. SASAKI +0.732 9 5 J. MASIA +0.739 10 7 D. FOGGIA +0.826 14.09 I protagonisti rientrano in pit lane per il cambio ...

