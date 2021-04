La Cina si affida a BioNTech (Di sabato 17 aprile 2021) La Cina si affiderà a un vaccino prodotto nell’Unione europea per immunizzare una parte della sua popolazione contro il Covid-19, dopo che anche le sue autorità sanitarie hanno dovuto riconoscere che i vaccini cinesi sono meno efficaci di quelli occidentali. Secondo il Wall Street Journal, Pechino dovrebbe approvare il vaccino della tedesca BioNTech prima di luglio, anche se il calendario sarebbe soggetto a scelte politiche (il governo cinese vorrebbe che prima i suoi vaccini fossero inseriti nella lista di emergenza dell’Oms). Gao Fu, il capo del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha fatto mezza marcia indietro dopo aver detto che i vaccini cinesi “non raggiungono tassi di protezione molto alti”. Ma propaganda e censura non possono nulla contro i dati raccolti dove la Cina ha esportato Sinopharm o Sinovac. Il ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 17 aprile 2021) Lasi affiderà a un vaccino prodotto nell’Unione europea per immunizzare una parte della sua popolazione contro il Covid-19, dopo che anche le sue autorità sanitarie hanno dovuto riconoscere che i vaccini cinesi sono meno efficaci di quelli occidentali. Secondo il Wall Street Journal, Pechino dovrebbe approvare il vaccino della tedescaprima di luglio, anche se il calendario sarebbe soggetto a scelte politiche (il governo cinese vorrebbe che prima i suoi vaccini fossero inseriti nella lista di emergenza dell’Oms). Gao Fu, il capo del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha fatto mezza marcia indietro dopo aver detto che i vaccini cinesi “non raggiungono tassi di protezione molto alti”. Ma propaganda e censura non possono nulla contro i dati raccolti dove laha esportato Sinopharm o Sinovac. Il ...

