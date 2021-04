Il legale dei ristoratori attacca l’amministrazione: “Deluse le aspettative di tutti, le tasse invariate” (Di sabato 17 aprile 2021) di Erika Noschese “L’ultima seduta del Consiglio Comunale di Salerno ha deluso, ancora una volta, le aspettative di commercianti, ristoratori, imprenditori e partite Iva che attendevano un segnale concreto di vicinanza in una fase economica delicata e difficile”. A puntare il dito contro l’amministrazione comunale l’avvocato Michele Sarno, candidato sindaco a Salerno. “Le tariffe comunali rimangono invariate (almeno questo); quanto poi alla Tassa di Soggiorno ed alla Tosap vale la pena ricordare che vengono sospese in base ad un provvedimento nazionale e non comunale – ha dichiarato l’avvocato penalista, difensore dei commercianti salernitani – Ci si aspettava una azione coraggiosa da parte di una maggioranza che, mestamente, si avvia a concludere la sua pessima esperienza a Palazzo di Città”. Il progetto del candidato ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 17 aprile 2021) di Erika Noschese “L’ultima seduta del Consiglio Comunale di Salerno ha deluso, ancora una volta, ledi commercianti,, imprenditori e partite Iva che attendevano un segnale concreto di vicinanza in una fase economica delicata e difficile”. A puntare il dito controcomunale l’avvocato Michele Sarno, candidato sindaco a Salerno. “Le tariffe comunali rimangono(almeno questo); quanto poi alla Tassa di Soggiorno ed alla Tosap vale la pena ricordare che vengono sospese in base ad un provvedimento nazionale e non comunale – ha dichiarato l’avvocato penalista, difensore dei commercianti salernitani – Ci si aspettava una azione coraggiosa da parte di una maggioranza che, mestamente, si avvia a concludere la sua pessima esperienza a Palazzo di Città”. Il progetto del candidato ...

