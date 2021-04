Ultime Notizie Roma del 16-04-2021 ore 15:10 (Di venerdì 16 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 16 aprile in studio Giulia Ferrigno l’emergenza è capito sul tavolo della cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi i nuovi dati sul contagio il secondo il monitoraggio dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute l’indice Nazionale scende ancora 0,85 Ascolta settimana era 0,92 ancora pressione sulle terapie Intensive ma primi segni di lieve diminuzione la Campania dovrebbe passare da rosso arancione Puglia Sardegna Valle d’Aosta rimarrebbero rosse Cala il livello generale di rischio alto per la Calabria 4 regioni la scorsa settimana moderato per 16 regioni province autonome basso per Abruzzo Campania Veneto e le scuole superiori In presenza al 100% a maggio in zona gialla arancione parallelamente alla riapertura di altre attività nel paese vi fate Sei in vista del prossimo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 16 aprile in studio Giulia Ferrigno l’emergenza è capito sul tavolo della cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi i nuovi dati sul contagio il secondo il monitoraggio dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute l’indice Nazionale scende ancora 0,85 Ascolta settimana era 0,92 ancora pressione sulle terapie Intensive ma primi segni di lieve diminuzione la Campania dovrebbe passare da rosso arancione Puglia Sardegna Valle d’Aosta rimarrebbero rosse Cala il livello generale di rischio alto per la Calabria 4 regioni la scorsa settimana moderato per 16 regioni province autonome basso per Abruzzo Campania Veneto e le scuole superiori In presenza al 100% a maggio in zona gialla arancione parallelamente alla riapertura di altre attività nel paese vi fate Sei in vista del prossimo ...

fanpage : 'Abbiamo ogni giorno quasi 400 morti, 16mila casi e appena il 10% della popolazione vaccinata. Secondo me qualcuno… - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. In Brasile 3.560 morti e oltre 73 mila contagi nelle 24 ore - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Ema:?dopo AstraZeneca al via revisione anche per vaccino J&J - ArmandaGelsomin : RT @sole24ore: Coronavirus ultime notizie. In Brasile 3.560 morti e oltre 73 mila contagi nelle 24 ore - ArmandaGelsomin : RT @Corriere: Via al treno Covid-free sulla Roma-Milano: parte solo chi è negativo -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Isola dei Famosi, l'addio di Brando Giorgi: 'Dovrò essere operato' Per quanto riguarda l'attore le ultime settimane non sono state semplici: nelle scorse puntate aveva avuto delle discussioni con gli altri naufraghi a causa del suo comportamento sull'Isola e in sua ...

Dal mais viola coloranti naturali e integratori alimentari LE ULTIME NOTIZIE Ambiente Dal mais viola coloranti naturali e integratori alimentari 16 Aprile 2021 Sfruttare il tutolo (la parte interna e spugnosa della pannocchia, solitamente scartata) di mais ...

Infrastrutture, nominati 29 commissari per lo sblocco di 57 opere pubbliche Ventinove Commissari straordinari sono stati nominati per gestire 57 opere pubbliche da tempo bloccate a causa di ritardi legati alle fasi progettuali ed esecutive e alla complessità ...

Coronavirus in Veneto: 906 nuovi positivi e 23 morti in 24 ore. Calano i ricoverati Il bollettino Coronavirus in Veneto, l'aggiornamento di oggi, 16 aprile, nei dati diffusi dalla Regione Veneto nel bollettino delle ore 8. Sono 906 i positivi registrati nelle ultime 24 ore ...

