Torneremo a viaggiare grazie al passaporto vaccinale: le caratteristiche del documento

È dallo scorso anno, dai tempi del primo lockdown, che ovunque sentiamo ripetere frasi come "ce la faremo" o "Torneremo a viaggiare", tanto in televisione quanto dal nostro vicino di casa. In effetti la scorsa estate in molti sono riusciti a partire, anche solo per una breve vacanza in territorio nostrano. Tuttavia i risultati dell'allentamento delle restrizioni non sono stati affatto positivi: eccoci infatti nuovamente a vivere una primavera tematizzata dal distanziamento sociale. Per quest'estate però, si paventa la possibilità di un passaporto vaccinale, ovvero un documento che attesti la nostra condizione di salute attuale. L'ipotesi verrà discussa in sede di Commissione Europea il prossimo 26 aprile, ma già si conoscono quelle che dovrebbero essere le caratteristiche di questa ...

Ultime Notizie dalla rete : Torneremo viaggiare Trasporto aereo pronto a 'ripartire in sicurezza'. Il modello virtuoso AdR - Spallanzani Torneremo a viaggiare la prossima estate? Più che di partenze intelligenti, quest'anno sarà opportuno parlare di ripartenze "sicure", un tema cruciale per consentire al turismo di riprendersi ed alle ...

