Nina Dobrev chi è: vita privata e carriera dell’attrice di The Vampire Diaries (Di venerdì 16 aprile 2021) Nina Dobrev (all’anagrafe Nikolina Kamenova Dobreva) è un’attrice bulgara naturalizzata canadese, nota al pubblico per aver interpretato il ruolo di Elena Gilbert nella serie televisiva The Vampire Diaries. Classe 1989, originaria di Sofia e dai tratti tipici dell’Est, è la seconda figlia dell’informatico Konstantin Dobrev e della pittrice Michaela Leveski Dobreva. Fin da piccola, la ragazza manifesta un forte interesse ed una grande passione per la recitazione. Quest’ultima, inoltre, inizia la sua carriera partecipando a spot pubblicitari e servizi fotografici. Dopo il diploma di maturità, Nina decide di iscriversi al college per laurearsi in sociologia, progetto che non porterà a termine per dedicarsi al ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 16 aprile 2021)(all’anagrafe Nikolina Kamenovaa) è un’attrice bulgara naturalizzata canadese, nota al pubblico per aver interpretato il ruolo di Elena Gilbert nella serie televisiva The. Classe 1989, originaria di Sofia e dai tratti tipici dell’Est, è la seconda figlia dell’informatico Konstantine della pittrice Michaela Leveskia. Fin da piccola, la ragazza manifesta un forte interesse ed una grande passione per la recitazione. Quest’ultima, inoltre, inizia la suapartecipando a spot pubblicitari e servizi fotografici. Dopo il diploma di maturità,decide di iscriversi al college per laurearsi in sociologia, progetto che non porterà a termine per dedicarsi al ...

Advertising

MiMikmiry : @Beatrice011997 Ce ne sono troppi...però direi nina dobrev - CarrarettoSofia : RT @proteggimiric: nina dobrev non superare the vampire diaries, perché dovremmo farlo noi??? - CCCLXIXL : nina dobrev è riuscita a interpretare quattro personaggi, tra cui due nello stesso momento. questo si chiama recitare ed essere attrici. - controsenso__ : @MarjeClajre cioè dai ma come si fa a dire che NINA DOBREV È BRUTTINA AAOOO - Dobrev_mylife : Nina amava fare scherzi sul set di TVD soprattutto di notte. FANTASTICA Mi immagino a chi li faceva.... -

Ultime Notizie dalla rete : Nina Dobrev Nina Dobrev fa le smorfie sui social Nina Dobrev L'inverno non è ancora finito per Nina Dobrev che su Instagram si mostra con un pullover a righe bianco e nero e un berretto di lana con tanto di pompon di pelliccia. La star di ' The ...

Scherzi per WhatsApp per il Pesce d'Aprile: idee divertenti - Nina Dobrev Anche gli dèi amano gli scherzi. - Platone Continuerò a divertirmi ogni giorno che mi resta, perché non c'è altro modo di vivere. - Randy Pausch Quelli che sono seri in questioni ...

Nina Dobrev chi è: vita privata e carriera dell’attrice di The Vampire Diaries Nina Dobrev è un attrice bulgara naturalizzata canadese, famosa per aver interpretato Elena Gilbert in TVD e per la storia con I. Somerhalder.

Legacies: Nina Dobrev potrebbe tornare come Elena Legacies: Nina Dobrev potrebbe tornare. Legacies: Nina Dobrev torna nei panni di Elena? I fan sono rimasti piacevolmente sorpresi dal sentir nominare dopo tanto tempo i Delena in ...

L'inverno non è ancora finito perche su Instagram si mostra con un pullover a righe bianco e nero e un berretto di lana con tanto di pompon di pelliccia. La star di ' The ...Anche gli dèi amano gli scherzi. - Platone Continuerò a divertirmi ogni giorno che mi resta, perché non c'è altro modo di vivere. - Randy Pausch Quelli che sono seri in questioni ...Nina Dobrev è un attrice bulgara naturalizzata canadese, famosa per aver interpretato Elena Gilbert in TVD e per la storia con I. Somerhalder.Legacies: Nina Dobrev potrebbe tornare. Legacies: Nina Dobrev torna nei panni di Elena? I fan sono rimasti piacevolmente sorpresi dal sentir nominare dopo tanto tempo i Delena in ...