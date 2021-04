Cosa significa attapirare? (Di venerdì 16 aprile 2021) Con attapirare si intende consegnare il famoso Tapiro d’oro di Striscia la Notizia! Ecco il significato e l’origine della parola, con anche alcuni esempi. Se pensiamo ad alcuni personaggi famosi “attapirati” ci vengono in mente chi ha ricevuto dall’immancabile Valerio Staffelli, inviato storico di Striscia la Notizia, il famigerato Tapiro D’Oro, il premio satirico ideato da Antonio Ricci, il creatore di Striscia, nel 1996. Ed è proprio dalla consegna del Tapiro che deriva la parola “attapirare“, ovvero consegnare a qualcuno il famoso premio satirico. Ecco quindi l’origine del termine e tutto quello che c’è da sapere in merito! Origine: dal premio Tapiro D’Oro. Quando viene usato: per indicare la consegna del Tapiro D’Oro. Lingua: italiano. Diffusione: Italia Il significato e l’origine di ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 16 aprile 2021) Consi intende consegnare il famoso Tapiro d’oro di Striscia la Notizia! Ecco ilto e l’origine della parola, con anche alcuni esempi. Se pensiamo ad alcuni personaggi famosi “attapirati” ci vengono in mente chi ha ricevuto dall’immancabile Valerio Staffelli, inviato storico di Striscia la Notizia, il famigerato Tapiro D’Oro, il premio satirico ideato da Antonio Ricci, il creatore di Striscia, nel 1996. Ed è proprio dalla consegna del Tapiro che deriva la parola ““, ovvero consegnare a qualcuno il famoso premio satirico. Ecco quindi l’origine del termine e tutto quello che c’è da sapere in merito! Origine: dal premio Tapiro D’Oro. Quando viene usato: per indicare la consegna del Tapiro D’Oro. Lingua: italiano. Diffusione: Italia Ilto e l’origine di ...

