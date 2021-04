Battlefield 6 potrebbe non arrivare su PS4 e Xbox One

(Di venerdì 16 aprile 2021)uscire solo su PC e console di attuale generazione, secondo le indiscrezioni che circolano online. Tom Henderson, che sarebbe a conoscenza di molte informazioni sul prossimo capitolo della serie di DICE, ha rivelato di non aver ancora sentito nulla di concreto su una versione del gioco per PlayStation 4 eOne. L'insider ipotizza che il titoloessere disponibile suGame Pass al day one per aumentare il numero di giocatori, ma che probabilmente non sarà molto alto senza una versione per console di precedente generazione. Leggi altro...

Advertising

TechCorsair : RT @IGNitalia: Il nuovo capitolo di #Battlefield dovrebbe essere presentato durante l'estate e potrebbe includere distruzione dinamica dell… - IGNitalia : Il nuovo capitolo di #Battlefield dovrebbe essere presentato durante l'estate e potrebbe includere distruzione dina… -

Ultime Notizie dalla rete : Battlefield potrebbe

Grand Theft Auto 6avere un'ambientazione moderna e non anni '80 come avevano ipotizzato alcuni rumors. L'...informazioni corrette su altre serie celebri come Call of Duty e- , ...Il vociferato Grand Theft Auto 6 (GTA 6)non essere ambientato nel passato come si credeva in precedenza. Oggi su Twitter il noto leaker di Call of Duty eTom Henderson ha dichiarato che GTA 6 non sarà ambientato negli ...I leak su Battlefield 6 sembrano non volersi fermare. Stando alle parole di Henderson, lo shooter di EA difficilmente uscirà anche su PS4 e Xbox One.Battlefield 6, l'ultimo capitolo dello sparatutto di DICE continua a tenere i fan sulle spine in attesa di un reveal ufficiale.