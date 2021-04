Attraversa sul passaggio pedonale e rischia di esser travolto da un camion | il video da brivido

(Di venerdì 16 aprile 2021) Un anziano ha evitato per un pelo die investito dal conducente di unche, scattato il semaforo verde, non si è accorto della presenza dell'uomo davanti al trattore. Il terrificante ...

Advertising

zazoomblog : Una donna di 70 anni investita da unauto sul Corso mentre attraversa la strada - #donna #investita #unauto #Corso - zazoomblog : Una donna di 70 anni investita da unauto sul Corso mentre attraversa la strada - #donna #investita #unauto #Corso - Fra74111 : RT @FabioMelloGrand: Carissimo Ministro #Speranza , dia un'occhiata a cosa c'è scritto sul portone che attraversa ogni giorno. https://t.co… - GiuseppeDiMare : RT @FabioMelloGrand: Carissimo Ministro #Speranza , dia un'occhiata a cosa c'è scritto sul portone che attraversa ogni giorno. https://t.co… - drsmoda : RT @FabioMelloGrand: Carissimo Ministro #Speranza , dia un'occhiata a cosa c'è scritto sul portone che attraversa ogni giorno. https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Attraversa sul

Un anziano ha evitato per un pelo di essere investito dal conducente di un camion che, scattato il semaforo verde, non si è accorto della presenza dell'uomo davanti al trattore. Il terrificante ...Una donna è stata investita nella mattinata del 16 aprile a Piacenza, sullo Stradone Farnese. Mentre attraversava, la donna è stata colpita da un'auto di passaggio.posto è intervenuta la Polizia Locale e un'ambulanza, che ha portato la donna all'ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sono fortunatamente gravi.Un anziano ha evitato per un pelo di essere investito dal conducente di un camion che, scattato il semaforo verde, non si è accorto della ...PESARO - Un percorso particolare e affascinante, un’esperienza sensoriale e geografica che, attraverso il corpo e va alla scoperta delle sensazioni del luogo abitato: è questa ...