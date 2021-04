45enne picchia e rapina madre | ex e attuale compagna | arrestato

(Di venerdì 16 aprile 2021) Roma – Nella mattinata di oggi la Squadra di Polizia Giudiziaria del commissariato Tuscolano, diretto da Fiorella Bosco, ha dato esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale Ordinario di Roma nei confronti di un uomo di 45 anni, resosi responsabile dei reati di atti persecutori nei confronti della ex, dei reati di maltrattamenti, estorsione enei confronti della, di maltrattamenti e lesioni gravi nei confronti dell’. Le parti offese, in fasi diverse, hanno presentato denuncia presso gli uffici di Polizia esternando l’indole violenta e vessatoria dell’uomo che, a causa della sua dipendenza dalle sostanze stupefacenti, spesso perdeva il totale controllo. L’attivita’ di Polizia Giudiziaria svolta dagli agenti sulla base delle ...

