Stellantis, via libera da assemblea a bilancio 2020 e dividendo (Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – L’assemblea generale annuale degli azionisti di Stellantis ha adottato tutte le risoluzioni proposte agli azionisti. Tra queste, la proposta di distribuzione straordinaria pari a 1 miliardo di euro ai detentori di azioni ordinarie, come previsto dal Combination Agreement stipulato da Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot S.A. il 17 dicembre 2019 e successive modifiche. La distribuzione proposta prevede il pagamento ai detentori di azioni ordinarie di 0,32 euro per ogni azione ordinaria in circolazione. Per gli azionisti titolari di azioni ordinarie negoziate al NYSE, il dividendo sarà corrisposto in dollari USA al tasso di cambio ufficiale USD/EUR comunicato in data odierna dalla Banca Centrale Europea. Il pagamento verrà effettuato attingendo alla riserva per il rimborso del capitale creata tramite la riduzione del valore ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – L’generale annuale degli azionisti diha adottato tutte le risoluzioni proposte agli azionisti. Tra queste, la proposta di distribuzione straordinaria pari a 1 miliardo di euro ai detentori di azioni ordinarie, come previsto dal Combination Agreement stipulato da Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot S.A. il 17 dicembre 2019 e successive modifiche. La distribuzione proposta prevede il pagamento ai detentori di azioni ordinarie di 0,32 euro per ogni azione ordinaria in circolazione. Per gli azionisti titolari di azioni ordinarie negoziate al NYSE, ilsarà corrisposto in dollari USA al tasso di cambio ufficiale USD/EUR comunicato in data odierna dalla Banca Centrale Europea. Il pagamento verrà effettuato attingendo alla riserva per il rimborso del capitale creata tramite la riduzione del valore ...

Advertising

CGILModena : RT @fiomnet: ???? Al via gli incontri con i vertici di #Stellantis sulla situazione del gruppo in Italia ed in particolare su Melfi. Ci aspe… - MASCHERATRISTE : RT @fiomnet: ???? Al via gli incontri con i vertici di #Stellantis sulla situazione del gruppo in Italia ed in particolare su Melfi. Ci aspe… - giacomozuliane : RT @fiomnet: ???? Al via gli incontri con i vertici di #Stellantis sulla situazione del gruppo in Italia ed in particolare su Melfi. Ci aspe… - mu_antonella : RT @fiomnet: ???? Al via gli incontri con i vertici di #Stellantis sulla situazione del gruppo in Italia ed in particolare su Melfi. Ci aspe… - santovitov1 : RT @fiomnet: ???? Al via gli incontri con i vertici di #Stellantis sulla situazione del gruppo in Italia ed in particolare su Melfi. Ci aspe… -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis via Stellantis, via libera da assemblea a bilancio 2020 e dividendo Il pagamento verrà effettuato attingendo alla riserva per il rimborso del capitale creata tramite la riduzione del valore nominale delle azioni ordinarie di Stellantis collegata alla distribuzione ...

Di Maio il trasformista cambia ancora casacca e si scopre 'atlantista' ... che ha voluto ricordare "solo alcuni dei nomi più noti": FCA (ora Stellantis), Intesa Sanpaolo, ... 'Chi ci ha deriso sulla Via della Seta ora deve ammettere che investire in questa amicizia ci ha ...

Stellantis, via libera da assemblea a bilancio 2020 e dividendo (Teleborsa) - L'assemblea generale annuale degli azionisti di Stellantis ha adottato tutte le risoluzioni proposte agli azionisti. Tra queste, la proposta di distribuzione straordinaria pari a ...

Borsa: dati Usa e trimestrali spingono listini, ma Milano resta al palo (-0,2%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 apr - Le trimestrali dei colossi bancari e i dati macro Usa sopra le attese danno la spinta ai listini europei, ma dal trend positivo resta 'immune' Milano, ...

Il pagamento verrà effettuato attingendo alla riserva per il rimborso del capitale creata tramite la riduzione del valore nominale delle azioni ordinarie dicollegata alla distribuzione ...... che ha voluto ricordare "solo alcuni dei nomi più noti": FCA (ora), Intesa Sanpaolo, ... 'Chi ci ha deriso sulladella Seta ora deve ammettere che investire in questa amicizia ci ha ...(Teleborsa) - L'assemblea generale annuale degli azionisti di Stellantis ha adottato tutte le risoluzioni proposte agli azionisti. Tra queste, la proposta di distribuzione straordinaria pari a ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 apr - Le trimestrali dei colossi bancari e i dati macro Usa sopra le attese danno la spinta ai listini europei, ma dal trend positivo resta 'immune' Milano, ...