Sesto Fiorentino | sgombero di due palazzi occupati dal 2011

(Di giovedì 15 aprile 2021)(Firenze), 15 aprile 2021 -in atto da questa mattina prima delle 9 in viale I Maggio adi due condominidal. Gli alloggi sono di proprietà di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sesto Fiorentino

Palazzi occupati da dieci anni, sgombero a...(Firenze), 15 aprile 2021 - Sgombero in atto da questa mattina prima delle 9 in viale I Maggio adi due condomini occupati dal 2011. Gli alloggi sono di proprietà di ...SESTO FIORENTINO - Azzerare per il 2021 l'intero importo della Tari per pubblici esercizi, strutture ricettive, cinema, teatri, circoli ricreativi, ...Palazzi occupati da dieci anni, sgombero a Sesto Fiorentino Sgombero a Sesto Fiorentino (Firenze), in viale I Maggio, coinvolti due condomini occupati dal 2011 ...