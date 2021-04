Precedenza non rispettata: due auto si scontrano a Foggia, uomo in ospedale (Di giovedì 15 aprile 2021) Un violento incidente stradale è accaduto poco fa a Foggia, su via San Severo, incrocio con via Iconavetere. A entrare in collisione una Toyota Yaris e una Fiat Punto: il conducente della prima auto è ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 15 aprile 2021) Un violento incidente stradale è accaduto poco fa a, su via San Severo, incrocio con via Iconavetere. A entrare in collisione una Toyota Yaris e una Fiat Punto: il conducente della primaè ...

Ultime Notizie dalla rete : Precedenza non Precedenza non rispettata: due auto si scontrano a Foggia, uomo in ospedale Non si conoscono le sue condizioni. Sul posto una pattuglia della polizia locale per stabilire la dinamica del sinistro, ma a quanto si apprende sarebbe stato causato da una mancata precedenza.

COVID: alcuni aggiornamenti dell'Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia Per tutti questi casi non è prevista la 'contemporaneità' della vaccinazione, sia perché i pazienti hanno la precedenza sui conviventi, sia perché con vaccini differenti e diversi archi temporali tra ...

Digitale e live streaming: le risorse del mercato musicale Nel corso dell’ultimo anno il mercato della musica dal vivo ha subito perdite incalcolabili per via della pandemia. Tuttavia, i ricavi derivanti dallo streaming musicale (abbonamenti premium e concert ...

Russell: "Non c'è alcun rancore con Hamilton" Il pilota della Williams smonta le voci secondo le quali dal GP del Bahrain dello scorso anno non si sarebbe più parlato con Hamilton. George assicura che i rapporti fra i due non sono cambiati. L'ing ...

