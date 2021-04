No all’uniforme al funerale di Filippo | Elisabetta lo fa per Harry

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il Regno Unito si prepara a dare l’ultimo saluto al principe. I funerali del duca di Edimburgo avranno luogo sabato 15 aprile nella Saint George Chapel del castello di Windsor.II dirà addio al marito in una Londra ancora semi-blindata a causa della pandemia. Non più di 30 partecipanti, mascherine obbligatorie e distanziamento: norme che abbiamo imparato a conoscere bene in quest’anno ma che stonano pensando alle pompose celebrazioni reali del passato.detta le regole di stile Tra tutte le indiscrezioni susseguitesi in questi giorni ce n’è una che sta facendo discutere non poco i britannici. Sebbene non ancora confermato da Buckingham Palace, secondo i media locali gli uomini della Royal Family che hanno prestato negli anni servizio militare non indosseranno l’uniforme al. La ...