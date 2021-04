Lol: chi ride è fuori da record, contenuto più visto di sempre su Amazon Prime (Di giovedì 15 aprile 2021) Lo show comico di Amazon Prime Video, “Lol: chi ride è fuori”, è stato il programma più visto in Italia nella storia della stessa piattaforma streaming di Jeff Bezos. Lol, chi ride è fuori, contenuto più visto (Foto La Stampa)Un successo straordinario tenendo conto che lo show condotto da Fedez, con l’aiuto di Mara Maionchi, è stato messo in onda solamente lo scorso primo aprile, quindi due settimane fa. A confermare il grande successo di pubblico è stata Nicole Morganti, responsabile delle produzioni originali italiane di Amazon Studios, che parlando con Variety ha spiegato: “Tutto ciò che posso dire è che è il nostro contenuto più visto di sempre su ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Lo show comico diVideo, “Lol: chi”, è stato il programma piùin Italia nella storia della stessa piattaforma streaming di Jeff Bezos. Lol, chipiù(Foto La Stampa)Un successo straordinario tenendo conto che lo show condotto da Fedez, con l’aiuto di Mara Maionchi, è stato messo in onda solamente lo scorso primo aprile, quindi due settimane fa. A confermare il grande successo di pubblico è stata Nicole Morganti, responsabile delle produzioni originali italiane diStudios, che parlando con Variety ha spiegato: “Tutto ciò che posso dire è che è il nostropiùdisu ...

