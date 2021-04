Epic Games vuole creare un metaverso tipo Ready Player One, 1 miliardo investito – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 15 aprile 2021) Epic Games ha, come obiettivo a lungo termine, la creazione di un vero e proprio metaverso virtuale condiviso e persistente, in grado di unire giochi ed esperienze social.. Epic Games ha recentemente raccolto 1 miliardo di dollari di investimenti da vari partner per incrementare lo sviluppo di nuovo software e tecnologie, ma l’obiettivo della compagnia sembra essere estremamente ambizioso: si tratta di creare un metaverso virtuale e connesso, in grado di far interagire una grande quantità di giocatori all’interno di esperienze diverse e interconnesse. L’idea, insomma, è costruire un mondo virtuale condiviso e persistente sullo stile di Oasis di Ready … Notizie giochiRead More L'articolo Epic Games ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 15 aprile 2021)ha, come obiettivo a lungo termine, la creazione di un vero e propriovirtuale condiviso e persistente, in grado di unire giochi ed esperienze social..ha recentemente raccolto 1di dollari di investimenti da vari partner per incrementare lo sviluppo di nuovo software e tecnologie, ma l’obiettivo della compagnia sembra essere estremamente ambizioso: si tratta diunvirtuale e connesso, in grado di far interagire una grande quantità di giocatori all’interno di esperienze diverse e interconnesse. L’idea, insomma, è costruire un mondo virtuale condiviso e persistente sullo stile di Oasis di… Notizie giochiRead More L'articolo...

