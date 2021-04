Consulta: l'ergastolo ostativo lede i principi della Costituzione, Parlamento intervenga entro l'anno (Di giovedì 15 aprile 2021) La norma che esclude dall'applicazione dei benefici penitenziari gli autori di alcuni reati particolarmente gravi non considera l'eventuale ravvedimento del reo Leggi su tg.la7 (Di giovedì 15 aprile 2021) La norma che esclude dall'applicazione dei benefici penitenziari gli autori di alcuni reati particolarmente gravi non considera l'eventuale ravvedimento del reo

Consulta: M5S, 'sentenza su ergastolo ostativo ci lascia perplessi' (2) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - “In attesa di esaminare le motivazioni dell’ordinanza della Corte Costituzionale, il M5S -affermano i componenti della commissione Giustizia della Camera- comunica fin da o ...

Ergastolo ostativo, la Consulta: «Incompatibile con la Costituzione». Diktat al Parlamento: legge entro un anno La Corte Costituzionale si è espressa sull’ergastolo ostativo: per i giudici della Consulta è incompatibile con la Costituzione, ma è necessario un intervento legislativo. Rispetto alle questioni di l ...

