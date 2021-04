Cava de’ Tirreni | Pd a opposizione | “Quale ruolo in questo momento tragico?”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutide’(Sa) – “Qual è ilche l’cavese vuole avere in? Continuerà semplicemente a cercare occasioni per poter screditare l’amministrazione, comunale o regionale, approfittando di difficoltà che sono oggettivamente presenti in ogni angolo della nostra nazione?”. Il segretario cittadino del Pd dide’, Massimiliano De Rosa, sviluppa il suo messaggio da una base comune di analisi. Scrive: “È inutile negare ciò che purtroppo ogni cittadino può costatare: siamo in difficoltà con la campagna vaccinale. Ma non noi del PD cavese. Non noi del PD campano. Tutta Italia è in evidente difficoltà. La Lombardia di Fontana e Moratti, Il Veneto di Zaia, la Campania ...