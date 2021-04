Vincenzo Nibali | frattura in allenamento per il ciclista Il suo Giro d' Italia è a rischio?

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Infortunio durante una sessione diper: un imprevisto che potrebbe costargli addirittura la partecipazione ald'2021. Di ritorno da un ritiro in altura che aveva portato a termine sul Teide, il celebre vulcano dell'isola di Tenerife, ilsiciliano della Trek Segafredo, 36 anni, è caduto questa mattina in Svizzera, nei pressi della sua casa di Lugano. Risultato:del radio, come comunicato dal team Trek Segafredo e dallo stessoattraverso un post sui canali social ufficiali. «Faccio fatica a trovare le parole per descrivere l’enorme dispiacere che provo. Anzi, non ce ne sono. Un incidente banale con conseguenze disgraziate che, purtroppo, mette in seria discussione tutti gli sforzi fatti ...

