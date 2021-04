Sonego-Zverev in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2021 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Lorenzo Sonego oggi sfida Alexander Zverev, in occasione del secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2021. Prosegue l’imbattibilità del torinese, che dopo aver vinto il titolo a Cagliari in finale su Djere ha battuto Fucsovics all’esordio nel Principato. Ora il livello si alza notevolmente, anche se il tedesco non sta passando un momento di forma felicissimo. SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida si svolgerà nella giornata odierna, mercoledì 14 aprile, come quarto incontro a partire dalle ore 11.00 (dopo Nadal-Delbonis). La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201, 204 o 205), con live streaming disponibile per gli abbonati tramite l’applicazione Sky Go. In alternativa, Sportface.it ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) Lorenzosfida Alexander, in occasione del secondo turno deldi. Prosegue l’imbattibilità del torinese, che dopo aver vinto il titolo a Cagliari in finale su Djere ha battuto Fucsovics all’esordio nel Principato. Ora il livello si alza notevolmente, anche se il tedesco non sta passando un momento di forma felicissimo. SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida si svolgerà nella giornata odierna, mercoledì 14 aprile, come quarto incontro a partire dalle ore 11.00 (dopo Nadal-Delbonis). Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201, 204 o 205), con livedisponibile per gli abbonati tramite l’applicazione Sky Go. In alternativa, Sportface.it ...

